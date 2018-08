Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio armado lança terror em pizaria

Funcionários mantidos sequestrados durante roubo violento em Lisboa.

Por João Tavares | 01:30

A pizaria já se preparava para fechar quando três homens entraram no espaço de restauração de Campo de Ourique, em Lisboa. Não se tratavam de clientes, mas sim de homens armados que, de imediado, anunciaram o roubo. Três vítimas foram mantidas sequestradas, uma delas agredida, antes do gang fugir com aproximadamente, 600 euros.



Duas funcionárias e um empregado viveram momentos de terror às mãos dos ladrões - todos eles escondendo a identidade com capuzes - , quando entraram no restaurante da Rua 4 de Infantaria, pelas 23h15 de quinta-feira. Um ladrão empunhava uma arma pequena e outro uma caçadeira.



O gang mandou, de imediato, duas das vítimas deitarem-se no chão, enquanto levaram uma das empregadas para que esta abrisse a caixa registadora. A mulher foi empurrada, agredida, limitando-se a ver os assaltantes a apoderarem-se do dinheiro.



A PSP foi chamada pelas próprias vítimas, mas os agentes já não conseguiram localizar os suspeitos nas imediações. O crime está agora a ser investigado pela secção de roubos da Polícia Judiciária.