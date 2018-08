Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ateou fogo para esconder assalto

Roubou 200 euros e material informático para regressar à Suíça.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Emigrante na Suíça, gastou o dinheiro todo durante as férias que está a passar em Vila Verde. A poucos dias de ter de voltar ao trabalho, e sem forma de pagar a viagem de regresso, decidiu assaltar uma casa para arranjar dinheiro e bens que pudesse vender.



Já dentro da habitação, na freguesia de Coucieiro, decidiu apagar os vestígios da sua presença ateando fogo a duas divisões da casa. Provocou danos avultados na moradia, mas o procurador do Ministério Público decidiu libertá-lo.



O ladrão, de 37 anos, foi apanhado pela Polícia Judiciária de Braga poucas horas depois de ter incendiado a moradia, com recurso a um isqueiro, na madrugada da passada sexta-feira, dia 10.



Eram 02h30 da manhã quando os bombeiros foram chamados para combaterem as chamas. Apesar dos esforços da corporação, os danos são de milhares de euros.



O ladrão incendiário tinha sido visto a rondar a moradia nos dias anteriores ao fogo e depois de intercetado pelos inspetores da judiciária, confessou o crime.



Em casa, tinha ainda os computadores portáteis e tablets que tinha roubado na moradia que está ocupada por turistas, mas que na altura do crime estavam ausentes. Só não foram recuperados os 200 euros que o arguido roubou.



Apesar de confessar o crime, o procurador entendeu que o arguido não deveria ser presente a um juiz de instrução criminal e mandou libertá-lo.



Está apenas sujeito à medida de coação mais branda: termo de identidade e residência.