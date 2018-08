Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de Faro assolados por furtos

Ladrões já atacaram cinco habitações na Bordeira. Procuram casas sem pessoas lá dentro

Por Tiago Griff | 08:45

Pelo menos cinco habitações já foram assaltadas nos últimos dois fins de semana na zona da Bordeira, no concelho de Faro. O último alvo foi o edifício da sociedade recreativa local, cujo assalto só acabou frustrado porque não conseguiram abrir a porta. "As pessoas já começam a ficar amedrontadas", diz um dos moradores afetados.



O ‘modus operandi’ destes assaltos tem sido idêntico: procuram casas vazias e, já de madrugada, arrombam a fechadura da porta de entrada. Depois dirigem-se ao quartos para tentar encontrar dinheiro nos colchões ou nas gavetas.





"Felizmente não tinha nada naquela casa porque eu moro em Faro só lá costumo ir ao fim de semana tratar das culturas, mas estava tudo remexido e o canhão da porta estava rebentado. Fiquei o dia inteiro a arrumar a casa", disse ao CM Manuel Louçã, um dos alvos desta vaga de assaltos que tiveram lugar nos dois últimos fins de semana e que receia novos ataques: "as pessoas já começam a ficar amedrontadas por poderem ser o próximo alvo".



O CM sabe que, pelo menos, mais quatro habitações foram assaltadas pelos mesmos meios. Já no último caso, na madrugada deste domingo, a sede da Sociedade Recreativa Bordeirense foi atacada após uma festa que lá teve lugar no sábado. "Pensavam que havia lá dinheiro, mas nem passaram da porta da frente porque não conseguiram desbloquear uma das trancas", disse ao CM um outro residente que preferiu manter o anonimato.



PORMENORES

Furtos sem queixas

O facto de a maioria dos furtos terem tido poucos resultados, devido às habitações estarem vazias e sem recheio no interior, tem levado a que os residentes não apresentem queixa na GNR.



Apelo à participação

Ao CM, a GNR apela sempre à participação dos furtos. "Se ninguém fizer queixa depois não nos permite resolver o problema", disse fonte do Comando Territorial de Faro.