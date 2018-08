Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltantes invadem supermercado de dia

Homens ameaçaram funcionário e fugiram com centenas de euros da caixa registadora. Crime ocorreu em Portimão.

Por Rui Pando Gomes | 12:20

Em pleno dia, dois homens invadiram um supermercado em Portimão e obrigaram um funcionário a entregar-lhes o dinheiro da caixa registadora. O assalto está a ser investigado pela PSP.



O crime, ao que o CM conseguiu apurar, aconteceu na sexta-feira passada, pouco depois das 14h00, no supermercado marca Minipreço da rua 25 de abril, no centro da cidade. Os dois assaltantes invadiram, inesperadamente, o espaço comercial e ameaçaram o funcionário, dando a entender que tinham uma faca no bolso das calças. A dupla atuou de cara destapada e exigiu todo o dinheiro que estava dentro da caixa registadora.



O funcionário do supermercado, segundo o CM conseguiu apurar, não resistiu às exigências dos assaltantes, que conseguiram fugir com centenas de euros em notas.



O assalto demorou poucos minutos. Depois do crime, os dois homens saíram do local a pé e desconhece-se para que zona terão fugido em seguida.



A PSP foi de imediato alertada e esteve no local. Já está a realizar diversas diligências, através de agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Portimão, para tentar identificar e localizar os dois assaltantes que praticaram o crime.