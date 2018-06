Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebentam multibanco na junta de freguesia

Dupla assaltou a máquina ATM com recurso a gás, em Lagos.

Por Ana Palma | 08:33

Dois homens atacaram, durante a madrugada desta quarta-feira, a máquina multibanco instalada no edifício da Junta de Freguesia de Bensafrim e dos CTT, no concelho de Lagos. Os assaltantes usaram gás para fazer explodir o equipamento, tendo o estrondo assustado os moradores locais.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 02h55. Uma testemunha viu os dois assaltantes a carregar um das três gavetas do multibanco para uma viatura ligeira, pondo-se em seguida em fuga. O valor do roubo não foi divulgado.



A GNR de Lagos foi a primeira força de segurança a chegar ao local e procede a investigações, tal como a Polícia Judiciária, cujos inspetores recolheram indícios no local cerca das 04h30.



Para os residentes, o assalto e consequente destruição da máquina ATM representa um grande prejuízo pois este "multibanco era o único que havia em Bensafrim", explicou ao CM Fernando Marreiros, de 67 anos.



Opinião partilhada por João Correia, de 43 anos, que explica que com o assalto a população, na sua maioria idosa, "passa a ser obrigada a deslocar-se a Lagos ou a Barão de S. João sempre que precisar de levantar dinheiro ou efetuar pagamentos, o que causa um transtorno enorme".



Já na madrugada do passado dia 24, domingo, dois homens foram surpreendidos pelo guarda-noturno de Lagos a tentar assaltar outro ATM, num supermercado na avenida dos Descobrimentos, na cidade.



Puseram-se em fuga.