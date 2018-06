Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caixa de multibanco assaltada em Lagos

Ladrões conseguiram fugir com o dinheiro.

15:33

Uma caixa de multibanco foi assaltada esta quarta-feira por dois homens que usaram gás para fazer explodir a máquina. Estrondo assustou população.



O alerta foi dado por volta das 2h55. Ladrões fugiram num veículo ligeiro, alegadamente um Fiat, com todo o dinheiro. O valor não foi divulgado.



No local encontra-se uma patrulha da GNR a investigar o caso. A policia judiciária também esteve no local durante madrugada a recolher indícios.



Em atualização