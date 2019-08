Avião embate em aves e aterra de emergência no aeroporto do Porto

Um avião Boeing 747 da companhia aérea United Airlines, com destino a Newark, nos Estados Unidos, foi forçado a aterrar de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, depois de ter levantado voo e embatido em aves, causando uma falha no motor.A aeronave derramou combustível no mar ao largo de Espinho antes da aterragem.Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal descreveu à Lusa que o avião "voltou para trás devido a problemas técnicos" mas "aterrou sem problemas".Meios de emergência foram mobilizados para a zona dos transportes.A aeronave, com capacidade para transportar entre 240 e 295 passageiros, será objeto de análise para que se perceba quais os estragos causados.Em atualização