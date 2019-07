Bebé de 18 meses ferido com gravidade ao queimar-se com óleo

Um bebé de 18 meses sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus ao queimar-se com óleo em casa, em Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 12h25.A vítima foi socorrida pelos Bombeiros. A VMER também esteve no local e o bebé foi transportado de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto.