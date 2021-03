O homem que estava a ser procurado pelos bombeiros esta manhã após um incêndio habitacional que resultou numa vítima mortal de 54 anos é afinal o responsável pelo fogo.O jovem de 27 anos entregou-se esta terça-feira às autoridades confessando ter ateado o incêndio que resultou na morte do pai de 54 anos. O corpo, quando foi encontrado pelos bombeiros, ao início da manhã, estava complemente carbonizado.O incêndio na localidade de Sazes de Lorvão, no concelho de Penacova, deflagrou durante a madrugada, tendo o alerta sido dado às 5h29 e estava às 7h15 extinto. Às 07h20 estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 12 veículos.A PJ foi chamada ao local e investiga o caso.