Queda de jipe em ravina mata uma pessoa e faz três feridos graves em Gondomar

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade quando o jipe em que seguiam caiu numa ravina em Gondomar.Segundo o que oconseguiu apurar, depois de o jipe onde seguiam as vítimas se ter despistado e ter caído por uma ravina, capotou. A viatura parou apenas já perto do rio Ferreira.As vítimas feridas, com cerca de 30 anos, já foram transportadas para uma unidade hospitalar.Os Bombeiros de São Pedro da Cova foram mobilizados para o local para resgatar as vítimas, assim como a Proteção Civil e a GNR.O alerta foi dado às 17h17. Encontram-se no local 32 operacionais, apoiados por 14 viaturas.Em atualização