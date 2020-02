Cinco arguidos condenados a prisão efetiva no processo 'Jogo Duplo'

O processo 'Jogo Duplo', que tem mais de um ano, tem 27 arguidos e está relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português.

Cinco arguidos foram esta sexta-feira condenados a prisão efetiva no processo 'Jogo Duplo'.Entre os condenados está Carlos Silva, o conhecido 'Aranha', membro dos Super Dragões, condenado a seis anos e nove meses de prisão e o empresário Gustavo Oliveira, condenado a seis anos e meio de prisão e proibido de exercer funções de treinador nos próximos três anos.Para além disso, outras três pessoas foram condenadas a penas de prisão efetivas. Abel Silva, ex-jogador do Benfica e considerado um dos principais arguidos do processo, foi condenado a dois anos de pena suspensa e proibido de exercer funções desportivas.O juíz lançou duras críticas a esta associação criminosa, afirmando que o esquema foi montado de acorodo com uma estrutura muito bem hierarquizada.