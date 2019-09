Um jovem ficou em estado grave após uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira na Segunda Circular, na zona de Encarnação, em Lisboa.A vítima, condutor do motociclo, foi transportada para o Hospital Santa Maria. Já a condutora do automóvel não sofreu quaisquer ferimentos.O trânsito no local esteve condicionado no sentido Aeroporto - Benfica. Os Bombeiros Sapadores de Lisboa procederam à limpeza da via.O alerta para o acidente foi dado por volta das 07h00.Em atualização