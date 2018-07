Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comboio com 50 crianças choca com camião em Leiria

Composição circulava com 100 passageiros a bordo.

18:28

Um comboio abalroou esta sexta-feira um camião quando cruzava uma passagem de nível na linha do oeste, em Maceira. A linha ferroviária encontra-se interrompida.



O acidente, que ocorreu pelas 17h09, transportava 110 pessoas num comboio oriundo de Caldas da Rainha e com destino a Coimbra-B.



Segundo o CM conseguiu apurar, 50 são crianças. O motorista fez de tudo para manter o comboio nos carris de forma a manter os passageiros em segurança. Após o abalroamento, a composição percorreu ainda 500 metros. O camião está imobilizado fora da linha férrea.



"Neste momento [18h15], a CP está a ver a melhor forma de fazer o transbordo dos passageiros para chegarem ao seu destino", disse a porta-voz da CP.



Um rapaz de 15 anos terá sido hospitalizado, segundo conseguiu o CM apurar.



As equipas de socorro já se encontram no local e as crianças sairam pelo próprio pé.



Os trabalhos de resolução deste acidente já estão a decorrer.