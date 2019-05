Mulher morre atropelada por comboio. Linha do Norte cortada junto a Alhandra

Uma mulher de 50 anos foi atropelada mortalmente quando atravessava a linha de comboio junto ao Sobralinho, em Vila Franca de Xira. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros da corporação de Alhandra e do INEM, o óbito foi declarado no local.



O acidente teve lugar às 13h17 desta segunda-feira e cortou totalmente a circulação ferroviária na Linha do Norte. A circulação foi retomada às 15h05, em Vila Franca de Xira, após uma interrupção de cerca de duas horas.

A mulher foi colhida quando atravessava a linha na companhia do marido, que escapou sem ferimentos.



Uma distração pode estar na origem deste acidente fatal. No local estão os bombeiros de Alhandra, do INEM e também da PSP.