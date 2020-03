Condutor em contramão colide com carro e faz um morto na A25 na Guarda

Uma pessoa morreu esta sexta-feira depois de um condutor ter entrado em contramão na A25, na zona de Pinhel, Guarda.Segundo o que oconseguiu apurar, o condutor entrou na autoestrada em contramão e acabou por colidir com outra viatura que circulava no sentido Vilar Formoso-Guarda.O autor do acidente já foi detido pelas autoridades.Em atualização