Menino de três anos encontrado morto num poço perto de casa em Barcelos

Bento estava a ser procurado pela GNR desde as 17 horas deste domingo, em São Pedro de Alvito.

18:53

Um menino de três anos, Bento, foi encontrado morto num poço em São Pedro de Alvito, em Barcelos, a cerca de 500 metros de casa.



Bento tinha desaparecido durante a tarde deste domingo e foi encontrada já sem vida. Ao que tudo indica, o menino saiu de casa sozinho e quando os pais deram pela sua ausência deram-se início as buscas. A vítima estava a ser procurada pela GNR, desde as 17 horas, com a ajuda de cães.



Os Bombeiros Voluntários de Barcelos retiraram o corpo cerca de uma hora depois do início das buscas e aguardam-se agora as conclusões da investigação para apurar as causas da morte.



Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, há fortes suspeitas de que o menino tenha morrido por queda ou afogamento.



No local encontram-se equipas do INEM, bem como uma equipa de psicólogos que está a prestar apoio à família que acompanhou as buscas desde o início.



O corpo será encaminhado para a morgue do Hospital de Barcelos.



Em atualização