Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intoxicação mata duas crianças e três adultos em Vila Real

Acidente aconteceu em Fermentões, Sabrosa, durante a tarde deste domingo.

17:25

Cinco pessoas morreram durante a tarde deste domingo intoxicadas na Rua do Comércio, em Fermentões, no concelho de Sabrosa, em Vila Real.



Das vítimas mortais, duas são meninas, com nove e 14 anos, e três são adultos, dois deles homens com idades entre os 50 e os 60 anos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as vítimas mortais pertencem todas ao mesmo núcleo familiar, pertencendo os corpos ao casal, às duas filhas e ao irmão do homem. No entanto, as causas desta intoxicação ainda não foram confirmadas pelas autoridades responsáveis. A primeira hipótese apontava para uma intoxicação com monóxido de carbono, mas uma segunda versão avança que se poderá tratar de uma intoxicação com cogumelos venenosos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, no local estão as equipas dos Bombeiros de Sabrosa e a GNR, num total de 14 homens e sete veículos de apoio terrestre.



O alerta foi dado às 16h39.