Fogo durante a madrugada destrói restaurante na Ericeira

Chamas arrasaram o restaurante 'O Golfinho'.

14:55

Um fogo que deflagrou na madrugada deste domingo destruiu por completo o restaurante 'Golfinho Azul' na Ericeira.



Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o grau de destruição.



O alerta para o fogo surgiu pelas 2h00 deste domingo. Participaram no combate às chamas os bombeiros da Ericeira, Mafra e Malveira, com seis viaturas. Não há indicação de ferimentos.



O jornal 'O Ericeira' divulga que está em curso uma campanha de angariação de fundos para ajudar os donos do restaurante a recuperar o estabelecimento.