Acidente com autocarro fere criança e mulher em Matosinhos

Por Aureliana Gomes | 14:37

Uma criança de três anos e meio ficou ferida numa colisão entre um autocarro da STCP e um carro na Rua Tomás Ribeiro junto ao cruzamento com a rua D. João I, em Matosinhos.



O acidente aconteceu cerca das 12h15. A criança foi assistida no local e levada para o Hospital de S. João, no Porto, por precaução. Do acidente, há registo também de uma mulher ferida, que foi assistida no local e não necessitou de tratamento hospitalar. As duas vítimas seguiam no autocarro.

No local estiveram os Bombeiros de Leixões, Matosinhos Leça e S. Mamede de Infesta. A rua esteve cortada durante cerca de 40 minutos.