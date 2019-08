Criança em estado crítico ao ser atropelada na EN1 em Rio Maior

Uma criança com cerca de três anos foi atropelada esta terça-feira ao início da tarde na EN1, em Asseiceira, Rio Maior.



Segundo informações avançadas pelo CDOS de Santarém a criança teria morrido no local, no entanto, o CM apurou que o menino foi transportado ainda com vida para o Hospital de Santarém, onde continua, em estado crítico.





O trânsito está cortado nos dois sentidos da EN1 em Asseiceira. As circunstâncias do acidente continuam por apurar.