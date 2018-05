Grávida entre os 22 feridos em despiste de autocarro em Lisboa

Acidente aconteceu junto ao aeroporto. Mulher ficou em estado grave.

10:45

Um autocarro despistou-se esta manhã de quinta-feira, na rua C, nos Olivais, junto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.A viatura de transporte da empresa Rodoviária de Lisboa levava a bordo cerca de 30 pessoas.Segundo oconseguiu apurar junto de um oficial de Polícia de Trânsito, tratava-se de uma viatura de transporte da empresa Rodoviária de Lisboa, que levava a bordo cerca de 30 pessoas, sendo que há registo de 22 feridos.Dois feridos foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Um deles é uma grávida, que se encontra em estado grave.Seis pasageiros foram transportados para o Hospital Santa Maria e outros seis para o Hospital de São José, em Lisboa. Duas pessoas saíram do local pelos próprios meios, sendo que os restantes ainda estão a ser observados.No local esteve uma viatura médica do Hospital de São José, sete ambulâncias do INEM, a equipa de Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora, os Bombeiros de Caneças, e também de Camarate e os Bombeiros Sapadores de Lisboa, bem como uma unidade móvel de psicólogos do INEM.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.