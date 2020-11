Pai detido por violar centenas de vezes as quatro filhas em Lisboa

Um imigrante proveniente de um país africano de expressão portuguesa foi preso pela secção de crimes sexuais da PJ de Lisboa, por ter violado as quatro filhas. As vítimas foram abusadas desde a infância até à idade adulta, "mais de duzentos crimes de violação", lê-se no comunicado daquela autoridade.

A investigação foi desencadeada após queixa formal, o que levou a PJ a descobrir um cenário de verdadeiro terror das vítimas.

As quatro jovens vieram viver com o pai para Portugal, e desde tenra idade que começaram a ser alvo de diversos abusos sexuais.

O predador sexual continuou com os crimes, mesmo após duas filhas terem saído de casa, e ido residir sozinhas.

No momento em que foi preso pela PJ, invocou tradições culturais do país de origem para justificar os abusos sexuais.

Presente a tribunal, o imigrante ficou em prisão preventiva.