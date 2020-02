Detidos assaltantes da Quinta das Conchas

Uma dupla de assaltantes que realizou pelo menos 13 roubos com ameaça de facas, nas zonas da Quinta das Conchas, Lumiar e Alvalade, em Lisboa, foi agora detida pela PSP – que conseguiu que um juiz os colocasse a ambos em prisão preventiva, soube o CM.

Os ladrões, de 17 e 21 anos, estão indiciados por crimes de sequestro, roubos e posse de arma proibida, cometidos nos últimos meses, e que foram investigados pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

Algumas das vítimas chegaram a ser efetivamente agredidas e a vaga de roubos gerou um forte alarme social. Muitos populares deixaram de frequentar o parque da Quinta das Conchas e outros recusavam andar sozinhos na rua.

O primeiro dos assaltantes foi apanhado no dia 30, na sequência de uma operação em larga escala montada pela PSP. Estava na posse de uma faca de abertura automática. O segundo homem foi detido mais tarde. Foram ambos reconhecidos por algumas das vítimas.

A PSP conseguiu recuperar vários dos bens roubados, que foram devolvidos aos proprietários. Os detidos têm uma longa ficha policial por crimes de furto e roubo, com recurso a violência, que teve inicio quando ainda eram menores. Já contavam com detenções anteriores.

Os assaltantes agora detidos atuavam ainda na zona do Campo Grande onde a 28 de dezembro do ano passado foi assassinado à facada Pedro Fonseca, de 24 anos, recém-licenciado em engenharia e filho de um antigo inspetor da PJ.



Os três autores do crime (o jovem terá resistido a uma tentativa de assalto) foram também já apanhados pela Judiciária.