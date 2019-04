Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois funcionários de restaurante esfaqueados em rixa em Benfica

Vítimas foram assistidas no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

14.04.19

Duas pessoas foram esfaqueadas na sequência de uma rixa entre pelo menos 15 pessoas no interior de um restaurante na Buraca, em Lisboa.



Ao que o CM apurou, as vítimas serão dois funcionários do estabelecimento, que foram assistidos no Hospital Santa Maria. Não correm risco de vida.



Há um suspeito que está a ser procurado pelas autoridades.