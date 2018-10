Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens morrem intoxicados num lagar em Oliveira do Bairro

Equipas de resgate estão no local.

14:57

Dois homens morreram intoxicados num lagar de vinho, em Mamarrosa, Oliveira do Bairro, esta terça-feira. As vítimas mortais, com cerca de 40 anos, eram o filho do proprietário do lagar e um amigo.



O alerta foi dado às 13h56 e as equipas de resgate já estão no local.



Em atualização