Cinco militares da GNR feridos em combate a incêndio em Évora

Três estão em estado grave. Chamas estão a consumir "uma área de pasto".

18:09

Cinco militares da GNR ficaram feridos, com queimaduras, num incêndio rural que deflagrou num monte no concelho de Mourão, no distrito de Évora, esta segunda-feira à tarde e que mobiliza 72 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, revelaram os bombeiros.



Três deles estão em estado grave.



O fogo, que teve início no Monte do Canhão, no concelho de Mourão, às 16h30, ainda está ativo.



As chamas estão a consumir "uma área de pasto".