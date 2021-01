Duas crianças de três anos e um agente da PSP feridos em incêndio num apartamento no Seixal

Um incêndio num apartamento na Amora, Seixal, causou na tarde desta segunda-feira quatro feridos, entre os quais um agente da PSP e duas crianças, ambas de três anos.

O fogo deflagrou pelas 14h35, na rua Ivone Silva.

As chamas terão tomado todo o apartamento, o que levou ao empenhamento de um dispositivo de socorro constituído por 23 operacionais e 10 viaturas, dos corpos de bombeiros da Amora, Seixal, da PSP da Cruz de Pau, e ainda do Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal.

As chamas foram dadas como extintas pelas 15h15, com o registo quatro feridos.

Um agente da PSP inalou muito fumo, e foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Uma mulher, residente na habitação afetada, também ficou intoxicada.

Os dois menores sofreram ferimentos distintos. Um deles inalou também fumos, e é considerado ferido ligeiro. O outro, além de intoxicado, também sofreu queimaduras.

Ainda se decide qual a unidade hospitalar que os irá acolher.