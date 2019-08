Mãe e duas crianças feridas em capotamento no Algarve

Duas crianças, de sete e 12 anos, ficaram esta quinta-feira em estado grave num despiste seguido de capotamento na localidade do Zavial, na freguesia da Vila do Bispo, em Faro. A mãe dos menores, de 46 anos, também ficou ferida.As vítimas, de nacionalidade portuguesa, vão ser transportadas de helicóptero para uma unidade hospitalar cuja localização não foi ainda confirmada, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à Lusa.O alerta foi dado às 10h42.Foram mobilizados para o local da ocorrência 22 operacionais dos Bombeiros de Vila do Bispo, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por seis veículos e um meio aéreo.