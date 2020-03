Saída de mulheres com suspeitas de coronavírus gera acusações de fuga

Duas mulheres, inicialmente com suspeitas de estarem infetadas com coronavírus, saíram, na sexta-feira à tarde, da zona de isolamento do Hospital da Universidade de Coimbra, o que gerou o caos, havendo até acusações de fuga. A PSP recebeu a informação do hospital e procurou as mulheres.



As suspeitas, mãe e filha, têm 62 e 36 anos respetivamente e terão afinal tido autorização para sair por um médico, rumo ao Hospital de São João, no Porto, mas uma enfermeira não foi avisada e acusou-as de fugirem.





Ambas já tiveram alta.