Uma dupla assaltou à mão armada a confeitaria Forninho do Seixal, em Milheirós de Poiares, no concelho de Santa Maria da Feira.Os assaltantes conseguiram escapar com cerca de 200 euros. Um dos ladrões já foi detido e transportado ao hospital.A GNR montou uma operação de caça ao homem para encontrar o segundo membro.Em atualização