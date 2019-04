Encontrado corpo de jovem de 24 anos que desapareceu após rixa à saída de discoteca em Lisboa

Filipe Reis foi visto pelo último vez a sair do bar Cenoura do Rio, no Parque das Nações, em Lisboa.

O corpo de Filipe Reis, o barbeiro de 24 anos que estava desaparecido há uma semana após ter fugido de uma rixa num bar do Parque das Nações, foi encontrado na manhã deste domingo no interior de uma construção no Parque das Nações.

A Polícia Judiciária investiga, mas não há para já certezas sobre as circunstâncias da morte, que poderão ser esclarecidas pela autópsia.

Filipe Reis foi visto pelo último vez a sair do bar Cenoura do Rio, no Parque das Nações, em Lisboa. Estava ferido e supostamente alcoolizado após uma rixa.

A mulher, Thais Andrade, relatou que "por volta das 5h00 ele saiu do bar sozinho e envolveu-se numa rixa com um grupo de pessoas que não conhecia. A seguir, Filipe, que estava ferido, foi visto a fugir do local".

Desde então que era procurado por amigos – residia em Sacavém, Loures – e nas redes sociais.