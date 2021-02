Encontrado corpo numa falésia na Zambujeira do Mar

num trilho numa falésia, na Zambujeira do Mar, anunciou a





No local esteve a GNR, a

Um corpo foi encontrado, ma madrugada desta quinta-feira,Autoridade Marítima Nacional.Polícia Marítima e a Polícia Judiciária de Portimão.

Segundo o comunicado das autoridades, "o óbito foi declarado no local pela Delegada de Saúde de Sines, não sendo possível identificar a identidade da vítima nem determinar as causas da morte, tendo o corpo sido removido do local com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Odemira e transportado posteriormente pela Cruz Vermelha de Colos para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Beja.

O Comando-local da Polícia Marítima de Sines tomou conta da ocorrência.