Escola da Amadora suspende aulas a alunos que estiveram em contacto com professora infetada com coronavírus

Uma professora da Escola Básica 2/3 Roque Gameiro, na Amadora, está infetada com coronavírus. A escola suspendeu as aulas às "cinco turmas" que estiveram em contacto com a docente, avança RTP.A professora dá aulas de Físico-Química aos alunos do 7.º ano.A diretora-geral da Saúde confirmou À RTP que a professora está internada no Hospital Curry Cabral."Ontem à noite o delegado de saúde contactou os familiares da doente (...) que contactou a escola", avançou Graça Freitas."E chegaram à conclusão que em cinco daquelas turmas os alunos tinham tido contacto com a professora. Avaliado o risco tomaram uma medida proporcional a esse risco. E tomaram a decisão de encerrar aquelas cinco turmas onde a professora tinha estado a dar aulas", esclareceu ainda à RTP.Em atualização