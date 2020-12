Ex-namoradas que esquartejaram jovem no Algarve vão a julgamento pelos mesmos crimes

Mariana Fonseca, a enfermeira de 24 anos acusada do homicídio e desmembramento de Diogo Gonçalves, de 21, em março passado,chegou a culpar a ex-noiva - Maria Malveiro, de 20 anos e segurança - do crime que

teria como fim ficar com os 70 mil euros que Diogo tinha recebido de indemnização pela morte da mãe.



Foi no carro da vítima que as duas jovens que asfixiaram até à morte Diogo Gonçalves, de 21 anos, transportaram o seu corpo desde a casa deste, Algoz, Silves, até à residência delas, Chinicato, Lagos, onde o cadáver terá sido, depois, desmembrado. O ex-casal terá ainda usado o automóvel do próprio para transportar parte do corpo desmembrado para Sagres. O carro foi depois abandonado junto ao cabo de São Vicente, na mesma zona. O carro acabou por ser descoberto no dia seguinte.





As ex-namoradas homicidas que esquartejaram um jovem no Algarve vão a julgamento pelos mesmos crimes.A decisão foi conhecida esta quarta-feira após pedido de instrução por parte do advogado de defesa Mariana Fonseca por considerar que esta não tinha participado "em todas as fases do crime". O juíz do Tribunal de Portimão decidiu manter o teor completo da acusação do Ministério Público (MP), nomeadamente os crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acesos ilegítimo, um crime de burla informática, roubo simples e uso de veículo.As várias partes do cadáver do informático foram depois abandonadas em vários locais.