Feto encontrado em caixote do lixo de Sintra

Homem que se deparou com o corpo na Tapada das Mercês alertou a PSP.

16:02

Um feto foi encontrado este sábado num caixote do lixo de uma rua da Tapada das Mercês, no concelho de Sintra.



Segundo revelou ao CM fonte policial, um homem que passava na Rua Almada Negreiros reparou na presença de um corpo estranho dentro do caixote e alertou as autoridades, por volta das 14h30.



Ao que o CM conseguiu apurar no local, era costume o homem retirar alguns objetos do caixote do lixo sendo que durante esta tarde se apercebeu que havia a presença de um corpo de pequenas dimensões dentro do caixote.



A PSP deslocou-se ao local e confirmou a presença do feto. O caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária, a quem cabe esclarecer as circunstâncias do caso.