Grávida fica ferida em violenta colisão

Choque entre carro e carrinha escolar provoca seis feridos.

Por Pedro Galego | 01:30

A violência encontrada no local fazia antever o pior. Numa das viaturas envolvidas estava uma jovem grávida e o companheiro. Ficaram ambos encarcerados.



Na outra faixa, estava uma carrinha de transporte escolar da autarquia de Sousel com quatro ocupantes, entre os quais três alunos, que capotou para uma ravina, Ao todo, seis pessoas ficaram feridas numa brutal colisão frontal, entre o carro e a carrinha, às 08h00 desta quinta-feira, na EN372, em Sousel.



Os feridos que inspiram mais cuidados são os ocupantes do carro, um Renault Clio, sobretudo o condutor, de 21 anos.



Foi transportado para o Hospital de Portalegre, onde foi operado de urgência. Sofreu múltiplas fraturas e traumatismos.



Ao seu lado, seguia a jovem grávida, de 18 anos, que também foi considerada ferida grave, devido às fraturas nos membros inferiores, mas nem ela nem o feto correm perigo de vida.



Na carrinha, além do motorista, de 33 anos, viajavam duas alunas, de 17 e 19 anos, e um rapaz de 18. Seguiam em direção à escola onde frequentam cursos vocacionais, em Sousel. Também foram assistidos no Hospital de Portalegre, mas tiveram alta ao início da tarde.



"Foi uma operação complicada, sobretudo devido aos encarcerados. Foi difícil tirar estas vítimas da viatura em segurança", afirmou ao CM José Neves, adjunto de comando dos Bombeiros de Sousel.



No local estiveram 24 elementos dos Bombeiros e INEM, que ativou a VMER de Portalegre e a SIV de Estremoz. A GNR investiga.