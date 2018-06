Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis feridos em colisão em Portalegre provoca corte da EN372

Três das vítimas são graves.

Por Lusa | 08:53

Seis pessoas ficaram feridas, três com gravidade, na sequência de uma colisão rodoviária da Estrada Nacional 372 entre Sousel e Santo Amaro, distrito de Portalegre, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O alerta para o acidente foi dado às 08h00 e a estrada está cortada nos dois sentidos, adiantou o CDOS de Portalegre pelas 08h30.



"Da colisão, cujas causas ainda são desconhecidas, resultaram seis feridos, três graves e três ligeiros, sendo que dois estão encarcerados", indicou.



No local estavam às 08h30, 21 operacionais, com o apoio de nove veículos.