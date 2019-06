Fumo a bordo em avião obriga a aterragem de emergência no aeroporto do Porto

O avião Airbus A321 da companhia aérea francesa Joon, pertencente ao grupo da Air France, foi obrigado a realizar esta terça-feira à tarde uma aterragem de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, o aparelho partiu do aeroporto portuense, às 16h48, com destino a Paris durante a tarde. Já seguia viagem quando foi detetado fumo a bordo, o que levou a tripulação a decidir regressar ao aeroporto do Porto.A aterragem de emergência aconteceu às 17h47 e não houve registo de feridos.Segundo a assessora da ANA - Aeroportos de Portugal, o avião "aterrou em segurança". Foi também ativado o plano de emergência e estão mobilizadas na placa de estacionamento do Aeroporto várias corporações de Bombeiros.O avião tem capacidade para 204 passageiros.