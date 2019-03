Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém quatro raptores de jovem de 17 anos no Fundão

Namorado denunciou aos militares o rapto e explicou os motivos dos suspeitos.

15:47

A GNR deteve esta segunda-feira quatro pessoas pelo crime de rapto de uma jovem de 17 anos, no Fundão. Os suspeitos são duas mulheres e dois homens, com idades entre os 20 e os 35 anos.



A menor foi forçada pelos quatro suspeitos a entrar numa viatura, alegadamente por uma dívida contraída pelo namorado.



O namorado denunciou a situação à GNR contando que os raptores exigiram o pagamento de uma dívida em troca da sua libertação e que em caso de não ser feito o pagamento, a jovem seria vítima de violência.



Os militares da GNR efetuaram uma operação policial e localizaram a viatura pelas 11h30 na EN18, entre o Fundão e a Covilhã.



Os suspeitos foram detidos em flagrante e saberão esta segunda-feira no Tribunal Judicial do Fundão as medidas de coação.