Homem atingido a tiro pela GNR em Cabeceiras de Basto

Um homem, de 52 anos, foi atingido a tiro pela GNR, ao início da madrugada desta quarta-feira em Cabeceiras de Basto, Braga, depois de ter feito vários disparos para o ar na via pública. Atingido com balas de borracha nas pernas, foi hospitalizado em Guimarães e não corre risco de vida. A Polícia Judiciária de Braga foi ao local e está a investigar.

A situação aconteceu já depois da meia noite, no Largo dos Bombeiros voluntários, também conhecido como "campo do seco", mas teve início cerca de 30 minutos antes numa zona de bares, em Quinchoso, onde o indivíduo teria estado a beber, causando desacatos.

O homem ter-se-á deslocado de mota para a vila, não obedecendo as ordens de paragem dos militares. Já no largo dos bombeiros muniu-se de uma pistola e fez vários disparos para o ar.



A GNR tentou imobiliza-lo, disparando com munições de alarme. Uma das balas de borracha atingiu o homem nas pernas.