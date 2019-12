Homem de 60 anos morre em colisão entre carro e mota na EN109 em Vagos

Um homem de 60 anos morreu este sábado numa colisão entre um carro e uma mota, cerca das 18h30, na EN109, Quintã em Vagos.A via está cortada nos dois sentidos. Os bombeiros de Vagos e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro estão no local.A GNR de Vagos está a caminho do local.