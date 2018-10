Homem encontrado morto dentro de carro em Lisboa

Caso aconteceu na zona das Amoreiras.

Um homem, com cerca de 69 anos, foi encontrado morto dentro de um carro nas Amoreiras, em Lisboa, ao final da tarde desta quarta-feira.

Segundo testemunhas no local, a vítima seria um reformado da Marinha.



O carro, de marca Peugeot e de cor branca, foi encontrado numa zona que foi fechada pelas autoridades de modo a serem feitas as perícias necessárias.



Os contornos ainda não são conhecidos, pelo que o resultado da autópsia vai ser determinante para saber ou não se houve intervenção de terceiros.



A Polícia Judiciária continua no local a fazer as perícias necessárias para determinar em que circunstância ocorreu este crime.