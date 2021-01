Homem encontrado morto dentro de casa em Vinhais. PJ investiga causas da morte

A Polícia Judiciária de Vila Real está a investigar a morte de um homem, que foi encontrado este sábado, sem vida na cozinha da sua habitação, em Penhas Juntas, concelho de Vinhais.

Ao que o CM apurou, o homem deixou de ser visto a 28 de dezembro e foi encontrado na cozinha da sua habitação, com o tronco nu, com uma t-shirt em volta do pescoço e uma faca na mão direita sem vestígios de sangue. Esses, foram avistados junto do corpo mas ainda não há certezas quanto à sua origem.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Bragança onde será autopsiado.