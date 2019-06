Homem grita que tem bomba a bordo de avião e acaba detido no Aeroporto do Porto

Um homem foi detido esta terça-feira num voo da companhia aérea Ryanair, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, depois de ter gritado que havia uma bomba a bordo.O avião, que partiu de Bérgamo, em Itália, rumo ao Porto, aterrou numa zona de segurança, disse fonte da ANA - Aeroportos de Portugal ao, que adiantou ainda que se tratou de um "comportamento inusual".A aterragem estava naturalmente prevista para aquele aeroporto, mas a tripulação solicitou que a aterragem acontecesse numa zona de segurança.Neste momento estão a ser feitas perícias à aeronave. Todos os passageiros ainda se encontram no interior do avião.Em atualização