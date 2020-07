Homem mata mulher com dois tiros à queima-roupa na via pública em Esmoriz

Um homem de 79 anos, matou a ex-companheira Arminda Monteiro, de 58 anos, com dois tiros de caçadeira à queima-roupa, na via pública, em Esmoriz.O alegado homicida dirigiu-se ao local onde a vítima trabalhava, encontrou-a na caixa do multibanco e disparou. Dois populares conseguiram intervir e impedir que o suspeito se suicidá-se. Segundo testemunhas do crime o homem sofria de cancro terminal e disse que "se não podia viver ela também não".A vítima acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local.Segundo o que oapurou, não há historial de violência doméstica comunicada à GNR. O fim do relacionamento poderá estar na causa do crime.O alerta foi dado às 9h30. A GNR deteve o homem no local. A Polícia Judiciária de Aveiro vai tomar conta das diligências.