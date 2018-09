Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre a tentar apagar incêndio em habitação de Gondomar

Vítima tinha 62 anos. Alerta foi dado pelas 21 horas.

21:44

Um homem morreu durante a noite desta sexta-feira, na sequência de um incêndio na própria habitação em Melres, em Gondomar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima mortal com 62 anos, terá tentado apagar o fogo que deflagrou no anexo da sua habitação quando, devido à inalação de fumo, acabou por se sentir mal e perder os sentidos, num terreno agrícola junto à habitação.



O alerta foi dado pelos moradores de Melres por volta das 21h00.



Quando a equipa dos bombeiros de Melre chegaram ao local, o homem já se encontraria em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação durante cerca de meia hora, o óbito acabou por ser declarado no local.



As causas do incêndio ainda estão por apurar.