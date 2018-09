Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pirotecnia regista 29 acidentes e 15 mortos em três anos

PSP recomenda que continuem a ser cumpridas todas as normas legais previstas na utilização de artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício.

A PSP considerou esta sexta-feira "muito relevante a atuação policial preventiva e repressiva" na área da pirotecnia devido ao elevado número de sinistros, com 29 acidentes e 15 vítimas mortais em três anos.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que entre 2015 e 2017, registaram-se 29 acidentes na área da pirotecnia e 15 vítimas mortais, além das duas mortes já contabilizadas este ano.



Face ao "elevando número de sinistros na área da pirotecnia", a PSP reforçou a fiscalização com a realização, durante o mês de agosto e em todo do país, da "Operação Focus", considerando tratar-se de uma "importante operação de prevenção em matéria de controlo de substâncias explosivas".



Segundo aquela força de segurança, a operação visou locais e eventos onde é utilizada pirotecnia, designadamente em festas e espetáculos relacionados com as celebrações municipais e locais de santos padroeiros.



Da operação, que envolveu 238 polícias e abrangeu 152 ações de fiscalização, resultaram duas detenções, uma das quais por posse de armas e outros dispositivos, produtos e substâncias em locais proibidos, uma participação criminal remetida ao Ministério público, 16 contraordenações, sete armas apreendidas e 66 artigos pirotécnicos apreendidos.



A PSP recomenda que continuem a ser cumpridas todas as normas legais previstas na utilização de artigos de pirotecnia e fogo-de-artifício, como respeitar as distâncias de segurança dos locais de lançamento, as suas instruções de funcionamento, bem como não tocar em artigos não deflagrados.