Um homem morreu afogado esta quinta-feira na Praia da Alburrica, no Barreiro.O alerta foi dado às 10h46. Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.Os meios de socorro ainda tentaram reverter a situação, no entanto o óbito acabou por ser declarado no local.Foram mobilizados para o local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas dos Bombeiros Sul e Sueste, Polícia Marítima de Lisboa, Proteção Civil e INEM.Em atualização