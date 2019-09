Um surfista holandês de 26 anos ficou em situação de pré-afogamento após ter caído à água, ontem à tarde, numa zona não vigiada da praia da Bordeira, no concelho de Aljezur.O jovem, que ficou inconsciente, foi retirado da água por outros surfistas que se encontravam no local. Foi assistido pelo Instituto de Socorros a Náufragos, Bombeiros Voluntários de Aljezur e equipa do INEM.Uma vez estabilizado, foi transportado para o hospital de Portimão.