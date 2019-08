Um surfista e um nadador-salvador que o tentava retirar de apuros tiveram de ser ambos resgatados de um agueiro, na praia da Foz do Lizandro, em Mafra, anunciou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional.O surfista não conseguia sair do agueiro (forte corrente que puxa para longe do areal) e o nadador-salvador também ficou em dificuldade.Foram resgatados por uma mota de água da Estação Salva-vidas da Ericeira e por uma equipa da Polícia Marítima por terra.